Настя Каменських поділилася зворушливим зізнанням про малюків, які чекають на неї вдома

Популярна українська співачка розповіла про те, чому так любить повертатися додому. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так, Каменських зізналася, що з будинком у неї завжди приємні асоціації. При цьому співачка не забула згадати свою улюбленицю - болонку Мімі, у якої днями з'явилися цуценята. Настя розповіла, що їй дуже подобається повертатися додому, де її чекають ці малюки.

"Тут найприємніші пробудження, смачні сніданки і найрідніші люди (а зараз ще й Мімі з її маленькими Мімусиками) вдома навіть атмосфера особлива, тому що створена саме мною і близькими. Як приємно кожен раз повертатися в цей свій маленький світ і прокидатися в ньому", - написала зірка.

Вона також поділилася своїм фото в простому домашньому образі з піжами з короткими шортиками. При цьому співачка на фото позує зовсім без косметики.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Настя, ти вагітна?", "Улюблена зайка", "ти найкраща", "ви як завжди прекрасні", "що з очима?))) перестаралася в Фотошопі", " невдале фото, я навіть не відразу зрозуміла, що це Настя", "Собаки не замінять маленьких улюблених карапузиків", - пишуть в коментарях.

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