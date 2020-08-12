Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої пружні сідниці, похвалилася формами на стільці
Зірка не упускає можливості похвалитися своєю гордістю в одній білизні, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх фото красуня постала в спокусливому нижній білизні, яка здавалася невидимим.
Модель присіла на стілець, повернувшись до фотографа напівбоком. Зірка була в чорному бікіні і ліфчику. Маленький ліфчик з мереживом добре виглядав на грудях красуні, а тонкі лямки обплели спинку моделі.
Крихітні, майже невидимі трусики, заховалися між сідницям. Кортес натягнула тонкі лямки вище стегон, засвітивши блискучу прикрасу трусиків.
Красива п'ята точка, тонка талія, пружний живіт і накачані ніжки - тіло просто чудово.
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Красуня розпустила довге хвилясте волосся, засвітивши кругле колечко у вусі.
За 14 годин пост зібрав понад 55 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі вразилися досконалості форм і засипали модель компліментами, яких вона гідна на 100%.
"Ось це вогонь", - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес підкорила зовнішністю в різних купальниках і не тільки на відео. Так, на одних з кадрів зірка пройшлася по пляжу в маленькому купальнику. Зверху красуня накинула прозорий шлейф, який розвівався за вітром.
Верхня частина підкреслила пишні груди знаменитості, а також дозволила помилуватися неприкритим пресом.
Нагадавши, Сьюзі Кортес була в білизні з мотузочок і сіточки, а образ доповнила туфлями на великому каблуці. Модель стала в позі собачки на ліжку, демонструючи ідеальний "горішок", на якому неможливо побачити трусики.
Нагадавши, володарка найкрасивіших сідниць в крихітній білизні дозволила зняти себе ззаду
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