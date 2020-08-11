Співачка Наташа Корольова змінила імідж і похвалилася щасливим кадром з сином Архипом

Як відомо, зірка часто славиться своєю незвичайною поведінкою, потрапляє в скандали і ганьбиться після змін іміджу. Цей раз не став винятком. На одному з акаунтів в Instagram, присвяченому життю зірок, з'явився кадр, за який Наташу чимало критикували.

Справа в тому, що не так давно артистка показала в сторіс відео зі своїми сином Архипом Глушко, яке дещо збентежило публіку. Користувачі Мережі порахували, що жінка поводиться з 18-річним Архипом неналежним чином і обізвали їх дурня «шлюбними іграми».

У кадрі помолоділа після зміни іміджу Королева обіймає сина, а молода людина притискається до матері і навіть намагається ту вкусити за шию (показане фото – скріншот з ролика). Здавалося б, в цьому немає нічого провокаційного, але дії, показані в ролику, обурили мережу, адже виглядало це трохи двозначно.

"Нашопленние до жаху«," татів синок ! Наташу не впізнати!", "Що за люди! Де ви вульгарність бачити? Напевно заздрість бере!!!", "Народжуй, поки не пізно!!!! Другої і третьої дитини !!! А то буде як ...... у наших зірок по крутіше", " як штучна😄 👍 👏"» " Наташа як ровесниця сина!!! Син вже дуже серйозний обидва звичайно красені!!!", "Від королевою нічого не залишилося, вся кроена перекроєна, свого вже немає«," занадто омолодилася...Перегнула палицю...", "Наташа у вас нездоровий потяг до власне му синові. Він вам син дитина але не ваш чоловік. Що за дике ставлення до нього. Хворі фантазії у вас. Що не будь краще придумати для піару в інстограмме не можна? Поважайте врешті - решт себе його і всіх хто вас любить як співачку. Неразачоаровывайте будь ласка».

Раніше Наташа Корольова придумала, як їй підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками. Відповідну публікацію зірка зробила в своєму Особистому Instagram. Так, Наташа Корольова вирішила створити сервіс "поздоровлень" від свого імені.

"Друзі! Запускаємо в тестовому режимі Поздравлялкі від Наталки! Виник великий попит на такий контент і я вирішила створити власний онлайн магазинчик Поздравлялок!",- йдеться у підписі до відеозвернення, яке співачка опублікувала в Instagram.

Шанувальникам припала до душі така ідея. Але більшою мірою фанати звернули увагу на нову зовнішність Наташі Корольової. Деякі коментатори навіть відзначили, що співачка помолодшала після карантину.

Але були і такі користувачі, які припустили, що у королевою серйозні фінансові проблеми, якщо вона зважилася на "сервіс поздоровлень".

Нагадавши, Тарзан звернувся до красунь і пообіцяв їм драйв, Королева буде в сказі: "Ну, що...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова піднялася на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.