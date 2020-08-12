Відома модель Сьюзі Кортес, яку нагородили за найкрасивіші сідниці, показала себе в гарячому образі

На фото красуня позувала в червоному топі і великих чоботях вище коліна. Образ Сьюзі доповнила капелюшком, яким прикрила дещо між ніжок, які були розсунуті для більш гарячого кадру. Зірка дивилася прямо в об'єктив камери, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Надчутлива", "червона, гаряча", "Чудово-Чудово", "Привіт", "дівчина прекрасна", "Goddess", "Hermosa".

Раніше ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес постала у всій красі на пляжі.

Так красуня пройшлася по пляжу в маленькому купальнику. Зверху красуня накинула прозорий шлейф, який розвивався за вітром.

Верхня частина підкреслила пишні груди знаменитості, а також дозволила полубоваться неприкритим пресом. "Сталевий" живіт викликав тільки захоплення.

Повідомлялося, що бразильська супермодель Сьюзі Кортез показала іншу свою гордість без білизни.

Так, красуня позує на ліжку в крихітній білизні і портупеї без ліфчика. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою спеціальних наклейок. Крім того, в очі кидається той факт, що красуня позує в наручниках.

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А ще Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес виставила в камеру свої підрум'янені " булочки"



