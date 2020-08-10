У Білорусі протести за підсумками виборів президента розгорілися з новою силою. У Мінську чути вибухи і постріли

У столиці і великих містах Білорусі другий день не вщухають хвилювання після виборів президента. Тисячі людей виходять на вулицю проти нинішнього президента Олександра Лукашенка і на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

При цьому ще вдень на головних центральних площах і вулицях міст почав з'являтися ОМОН. Снайперів також помічали на дахах будинків.

У рамках підготовки до нової хвилі протестів по всьому Мінську цілий день прибирали всі урни, а з зупинок - лавочки. Ймовірно, це робилося, щоб не дати протестувальникам побудувати барикади ввечері.

Телеграм-канал Беларусь головного мозга повідомляє, що в Мінську силовики відкрили вогонь по демонстрантах. Одна з журналісток була поранена в ногу. Також повідомляється, що правоохоронці масово затримують демонстрантів і перекривають вулиці, заважаючи їх просуванню по місту.

У свою чергу, Телеграм-канал NEXTA передає, що в Мінську силовики по всьому місту стріляють у демонстрантів з травматичних рушниць і закидають їх гранатами.

У мережі також з'являються кадри жорсткого розгону людей. На деяких чутно стрілянину і вибухи, видно дим.

Також з'явилися повідомлення про те, що Світлану Тихановську заблокували в ЦВК і не випускають.

Зазначимо, що за попередніми даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко з 80,23% голосів. За офіційними даними Тихановська набрала 9,9% голосів. У той же час, за даними штабу самої опозиціонерки, жителі всіх регіонів Білорусі віддали за неї від 70% до 90% голосів. Тихановська вже оголосила, що оскаржить результати виборів.

Нагадавши, Лукашенко образив українців через "причетність" до протестів у Білорусі: "Вистачає майданутих".

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями: "Не розуміють, що роблять".