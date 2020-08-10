Популярна українська артистка Ірина Сопонару, яка є зіркою "Кварталу 95", влаштувала пікантні танці на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, спершу красуня виконує просто запальний танець на кухні, проте в якийсь момент автор кадрів просить її бути більш розкутою.
"Ще більше? У тебе зараз екран трісне", - відповідає Сопонару.
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Після цього красуня почала виконувати на камеру зовсім інший, більш пікантний танець. Однак Шанувальники не змогли що-небудь сказати, адже кадри Сопонару вирішила опублікувати у себе в Сторіс.
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На фото Ірина була в легкій шовковій сукні і без білизни. Сопонару залишила розпущеним волосся, а сама відвела погляд від об'єктива камери. Красуня демонструвала своє тіло в чорно-білих тонах. Фото завдяки цьому вийшло загадковим і ніжним.
"Залишайся диким місячним дитиною", - підписала кадр Сопонару.
Фанати поставили понад шість тисяч лайків й написали ще більше коментарів.
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