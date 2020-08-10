Психолог, ресторатор, телеведучий і учасник таких шоу як "Танці з зірками" і "Голос країни" Даніель Салем потрапив у дорожньо - транспортну пригоду

ДТП сталася 10 серпня в Одесі на перетині вулиць Рішельєвська та Успенська.

За словами телеведучого, він їхав на мотоциклі "Harley Davidson". Попереду рухався водій автомобіля "Chevrolet", який різко загальмував на перехресті, пише 048.ua. Салем не встиг відреагувати і врізався в іномарку.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Мотоцикл залишився цілим, а ось у машини пошкодився бампер.

Рух було швидко відновлено.

Відзначимо, Даніель Салем народився в Одесі, одружений і виховує дочку Санту-Луну.

Крім того, що у 2020 році телеведучий взяв участь в шоу "Голос країни", де став улюбленцем Тіни Кароль, він також зіграв головну роль в серіалі про медиків "Доктор Віра".

Зараз на сторінку ресторатора підписані 54, 7 тисяч користувачів мережі.

Пости української зірки збирають тисячі лайків і багато коментарів.

Так, на фото телеведучий позував у чорній футболці і шкіряній куртці. Публікація швидко зібрала 8000 лайків.

"Ну як можна бути таким красивим😍 😍 😍", "це геніально", "Ах, який гарний!!!", "Дуже класний образ, як-ніби бачу героя з турецьких фільмів🔥", - написали користувачки мережі.

Раніше ми писали, що Даніель Салем засвітився в нічному клубі під час свого відпочинку в Одесі. Артист не тільки здивував прихильниць своєю появою, але ще і порушенням карантину, коли його рамки не були ще сильно ослаблені.

Нагадаємо, що Тіну Кароль і її фаворита Даніеля Салема заплювали після скандалу на "Голосі"

Як повідомляла Politeka, Кароль посвітила розкішними формами перед Даніелем Салемом: не показуйте це Балану.

Також Politeka писала, що лікарі знайшли у зірки "Танців з зірками" Даніеля Салема страшну хворобу: "дві пухлини»