Психолог, ресторатор, телеведущий и участник таких шоу как "Танці з зірками" и "Голос країни" Даниэль Салем угодил в дорожно-транспортное происшествие

ДТП произошло 10 августа в Одессе на пересечении улиц Ришельевская и Успенская.

По словам телеведущего, он ехал на мотоцикле "Harley Davidson". Впереди двигался водитель автомобиля "Chevrolet", который резко затормозил на перекрестке, пишет 048.ua. Салем не успел отреагировать и врезался в иномарку.

К счастью, вследствие аварии никто не пострадал. Мотоцикл остался целым, а вот у машины повредился бампер.

Движение было быстро восстановлено.

Отметим, Даниэль Салем родился в Одессе, женат и воспитывает дочь Санту-Луну.

Кроме того, что в 2020 году телеведущий принял участие в шоу "Голос країни", где стал любимчиком Тины Кароль, он также сыграл главную роль в сериале о медиках "Доктор Вера".

Сейчас на страницу ресторатора подписаны 54, 7 тысяч пользователей сети.

Посты украинской звезды собирают тысячи лайков и много комментариев.

Так, на фото телеведущий позировал в черной футболке и кожаной куртке. Публикация быстро собрала 8000 лайков.

"Ну как можно быть таким красивым 😍😍😍", "Это гениально", "Ах, какой красивый!!!", "Очень классный образ, как-будто вижу героя из турецких фильмов🔥", - написали пользовательницы сети.

Ранее мы писали, что Даниэль Салем засветился в ночном клубе во время своего отдыха в Одессе. Артист не только удивил поклонниц своим появлением, но еще и нарушением карантина, когда его рамки не были еще сильно ослаблены.

Напомним, что Тину Кароль и ее фаворита Даниэля Салема заплевали после скандала на "Голосе"

Как сообщала Politeka, Кароль посветила роскошными формами перед Даниэлем Салемом: не показывайте это Балану.

Также Politeka писала, что врачи нашли у звезды «Танців з зірками» Даниэля Салема страшную болезнь: «Две опухоли»