Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер 10 серпня відзначила своє 23-річчя 

Шанувальники зірки на фан-сторінці опублікували на честь свята палкі фото кумира, писати Politeka.net. Так, на кадрах зірка постала в одній нижній білизні. 

Кайлі позувала сидячи, демонструючи найапетитніші місця в неоновому мереживі. 

Тонкий ліфчик обтягнув і відмінно виділив пишні груди. Останні стиснулися під тканиною і виглядали дуже спокусливо.

Від форм красуні не можна відвести погляду, але також не можна не звернути уваги на красиву талію і плоский животик знаменитості: "Божественне тіло". 

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Крихітні мереживні трусики відмінно сиділи на пишних стегнах Дженнер. 

Модель розкинулася на рожевій тканині, блиснувши рівними ніжками на підборах. 

На іншому фото красуню відобразили крупним планом, показавши і пишні груди. 

Фото об'єднала перука рожевого відтінку у вигляді стрижки каре і гарний макіяж знаменитості. 

"Архівна фотосесія до Дня народження💛", - підписали знімки автори поста. 

За 19 годин пост зібрав майже 15 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі написали, що Кайлі ідеальна і вони завжди будуть любити її. 

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Birthday photoshoot throwback💛

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Нагадаємо, Кайлі Дженнер знялася в кліпі двох виконавиць Карді Бі і Megan Thee Stallion на пісню "WAP". 

У відеороботі Кайлі гуляє по будинку в леопардовому костюмі. Боді з декольте підкреслило великі груди. Тонкі смужки тканини ледь приховували собою значні форми моделі.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала разом зі своєю подругою, вбравшись в пікантні вбрання і застигнувши в гарячих позах.

"Вибери свого персонажа", - коротко йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер в невидимому бікіні без сорому вимазалася маслом перед камерою

А ще Politeka повідомляла, що апетитна Кайлі Дженнер відпила з келиха і відразу задерла сукню