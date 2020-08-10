Колишня солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко показала ідеальну засмагу на відпочинку

Зірка, яка виступає під псевдонімом DJ Nana, поділилася новою фотографією з відпочинку в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Кумейко показала, як катається на катері під час відпочинку в Туреччині. Для цього зірка вибралася на його передню частину і присіла навпочіпки, граціозно витягнувши одну ногу. Співачка позує в чорному злитому купальнику з оригінальним декором у вигляді сіточки в районі декольте, яка додає одягу пікантну деталь і дозволяє красуні похвалитися своїми пишними грудьми. Зверху Кумейко накинула яскраву блакитну сорочку.

"Вічний серпень", - підписала фото зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Настюша, ви дуже красива жінка", "а шпагатик красивий слабо?", "Баба ви відмінна", "Найясніша особа", "соковита як ягода", "літня красуня!",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Кумейко показала себе в купальнику на мотузочках, а сама була у воді біля яхти. Анастасія зробила відео навпаки і можна помітити супергеройську силу красуні. Вона не стрибає, а вистрибує з води і з'являється на яхті, де посилає фанатам поцілунки.

"Чарівні поцілунки", - підписала фото красуня.

Фанати поставили відео понад 7 тисяч лайків і написали коментарі.

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