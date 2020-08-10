Таке краще не повторювати

Популярна співачка Лоліта Мілявська показала Гарячий образ, в якому справляється зі справами по дому

Як передає Politeka.net, вона опублікувала пікантне відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте вниз).

56-річна виконавиця не перестає епатувати і дивувати шанувальників кумедними витівками. На цей раз вона поділилася лайфхаком з прання штор. Для демонстрації Лоліта одягла обтягуюче боді з яскравим забарвленням, яке підкреслило всі вигини пишної знаменитості.

За словами співачки, насамперед доведеться зняти штори з карниза. Однак довгий довгастий предмет в руках змусив її завестися і показати кілька спокусливих рухів в стилі стриптизу, розставивши ноги верхи на стільці.

"Дивна річ, коли ти бачиш в руках карниз, чомусь думаєш: я молода могла б ще показати... Ні, краще нагнутися і піти в машинку все це закинути", - розповіла Лоліта на відео.

Користувачі соцмережі оцінили витівку зірки в коментарях і багато хто знайшов її вельми дотепною:

"Лоліта, ви неповторні❤ у мене теж бувають такі дні, коли всередині ходи гуляє вітер. Хочеться довгим мундштуком торкатися чоловічого носа і ласкаво говорити: «Пім». А бувають інші дні. Коли всередині ходи гуляє окрошка. Тоді потрібно надягати пілотку з газети і відправлятися на ринок. Там же, кам'яними плечима штовхати перехожих. І, ні за що, не вибачатися"; " Господи найкраща на землі ❤️❤️❤ ️ ❤ ️ Люблю вас дуже дуже сильно ❤️❤️❤️😂"; "Ну вогонь просто😍 😍 😍 😂"; " струнка красуня🌹 🌹 🌹"; "ой не можу 😆 😆 😍 🔥 🔥 обожнюю"; "коли настрій кульгає, досить зайти на вашу сторінку. Обожнюю😘 💜 💐 🎈"; " Лола ви бомба😁 🔥".

Нагадаємо, що Лоліту застукали в машині з другом Пугачовою без штанів:"Давай, мій маленький".

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