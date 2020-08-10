Популярна модель Олена Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, показала пружні форми на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала спекотні фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Олена Омович вирішила не втрачати останній місяць літа і потроїла собі вояж в Одесу, там вона і сфотографувалася в гарячому курортному образі. Модель одягла мініатюрний купальник блідо-оранжевого кольору, який ледь-ледь прикрив її інтимні місця. У такому вигляді Олена позувала на тлі басейну біля перил спа-готелю.

На першому фото Омович сперлася руками об перегородку, злегка зігнулася і випнула свою п'яту точку. З такого ракурсу відкривається прекрасний вид на осину талію, стрункі ноги і спокусливі вигини красуні. На другому знімку модель повернулася до камери напівбоком, продемонструвавши великі груди.

"Так люблю Одесу влітку Пишите пишіть в коменти ваші улюблені заклади, куди сходити і тд👇 🏻 стільки нового відкрилося, хочеться скрізь побувати 🙀 А поки буду засмагати і купатися в морі. У планах на цей тиждень спа, багато їжі, сон і дельфінарій", - поділилася Олена Омович.

У коментарях користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд красуні і залишили багато захоплених коментарів:

"Воу...як круто 🔥"; "Нереальне тіло"; "найкраща і сексуальна дівчина"; "Дуже красиво😍❤️"; "Ти супер сексі🔥 🔥"; "можу я клонувати тебе і одружитися?".

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