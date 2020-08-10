Знаменита співачка Софія Ротару вразила мережу молодим виглядом поруч з сестрою

Як передає Politeka.net, Софія Ротару оприлюднила в особистому мініблозі в "Instagram" фотографії зі свого дня народження. Артистка відсвяткувала 71-річчя в колі своїх рідних.

Один зі знімків привернув особливу увагу публіки. На ньому співачка відобразилася з молодшою 61-річною сестрою Аурікою. Шанувальників здивувало, як родички схожі один на одного, хоча і мають різний колір волосся.

"Неймовірна краса«,"найулюбленіші дівчатка! Здоров'я вам!!!", "Дівчата ви 🔥", "які красиві", "самі самі😍 Немає слів!😻 ", "Як ви схожі... 😍 » ,- пишуть в коментарях.

Відзначимо, що Ауріка Ротару теж є зіркою, а в 2019 році вона отримала звання Народної артистки. У неї є 32-річна дочка Анастасія Ротару і дві внучки Аурелія і Вероніка.

Софія Михайлівна відзначає свій день народження двічі 7 і 9 серпня. Перша дата-фактична, друга - за паспортом (через помилку чиновниці, яка заповнює документи).

Відмітимо, повз такого кадру не зміг пройти і колишній чоловік Наташі Корольової – Ігор Ніколаєв. Композитор поставив знімку Ротару»лайк".

Нагадавши, задоволений Кіркоров забув про Пугачову, пристрасно притиснувши до себе Софію Ротару.

Як повідомляла Politeka, архівні фото юної Софії Ротару злили в мережу, співачку в юності не впізнати: "Нічого собі".

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