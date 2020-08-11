Українці можуть потрапити в халепу, сподіваючись на послугу ПриватБанку, пов'язану зі страховими виплатами

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну з'явився негативний відгук від клієнта ПриватБанку, якого залишили з носом після несподіваного скасування рейсу.

"Купую авіаквиток від ПриватБанку. Оплачую страховку, яку до речі нахабно нав'язують і якщо не зняти галочку, то навіть і не помітиш, що автоматично нав'язали страховку. Рейс скасовують на наступний день. Авіакомпанія згодна віддати гроші, а ось так звані страховики від ПриватБанку не згодні повернути суму витрачену на страховку, мотивуючи це тим, що рейс скасували не в день вильоту, а раніше. От якби в день вильоту, тоді б вони віддали. А так 650 гривень це їх чесно зароблені гроші. А послуга називається "Компенсація від невиліту рейсу"", - поділився своєю проблемою обурений клієнт.

Українець назвав те, що трапилося, "розводом від ПриватБанку".

"Як можна продавати послугу якої немає? Це якщо я куплю в автосалоні машину і мені оформлять страховку, але з вини автосалону мені машину не віддадуть, то звичайно мені віддадуть тільки страховку, і скажуть "користуйтеся страховкою, а ось машини немає", - підсумував клієнт.

У Приватбанку роз'яснили ситуацію, розкривши, в яких випадках гроші не повернуть.

"Ми детально проаналізували ситуацію і хочемо зазначити, що страховим випадком за послугу «Компенсація вартості рейсу» вважається затримка або скасування рейсу в день вильоту (за 24 години до часу вильоту згідно електронного квитка). Також, необхідно розуміти, що в разі відмови від послуги «Гарантованого повернення» при покупці квитка, як у вашому випадку, дана послуга буде недоступна в разі скасування рейсу".

Нагадавши, ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні.

Як повідомляла Politeka, з рахунку зникли десятки тисяч гривень, ПриватБанк знайшов виправдання.

Також Politeka писала, що на рахунки Приватбанку українцям нарахують нову компенсацію, кого торкнеться.