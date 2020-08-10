У 73-річного Арнольда Шварценеггера поповнення в родині

Дочка легендарного "Термінатора" Кетрін народила дитину від актора Кріса Пратта — Зоряного Лорда з "Месників" і "Вартових Галактики".

Про це виданню ET Online повідомив брат Кетрін, Патрік Шварценеггер.

Він розповів, що молоді батьки почувають себе відмінно. Примітно, що в руках Патрік тримав згорток, обгорнутий рожевою стрічкою, і сказав, що якраз їде вітати сестру. Цілком можливо, що колір презенту натякає на стать малюка.

Для Кетрін, якій в грудні виповниться 31, це перша дитина, а Кріс вже виховує сина Джека.

Ймовірно, зараз зірковий дідусь просто у нестямі від щастя, адже раніше він зізнавався, що з нетерпінням чекає появи онука і дуже цьому радий.

Про вагітність Кетрін стало відомо в квітні, коли папараці підловили її під час прогулянки — у неї був округлий живіт.

Пізніше сам Шварценеггера підтвердив радісну звістку.

"Це приголомшлива новина, що Кетрін тепер вагітна і у неї буде дитина. Я правда з нетерпінням чекаю, вже хочеться грати з дитиною, неважливо, хлопчик це буде чи дівчинка. Це ж так весело, це унікальний досвід", - сказав Шварценеггер.

Крім того, дружина, Марія Шрайвер, теж висловилася щодо швидкого народження онука.

"Я дуже пишаюся Кетрін. Вона і Кріс дуже щасливі", - сказала Марія і зазначила, що не поспішає називати себе бабусею.

Нагадавши, Шварцнеггера поклали в лікарню: стали відомі всі деталі.

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