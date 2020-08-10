У 73-летнего Арнольда Шварценеггера произошло пополнение в семье

Дочь легендарного «Терминатора» Кэтрин родила ребенка от актера Криса Пратта — Звездного Лорда из «Мстителей» и «Стражей Галактики».

Об этом изданию ET Online сообщил брат Кэтрин, Патрик Шварценеггер.

Он рассказал, что молодые родители чувствуют себя отлично. Примечательно, что в руках Патрик держал сверток, обернутый розовой лентой, и сказал, что как раз едет поздравлять сестру. Вполне возможно, что цвет презента намекает на пол малыша.

Для Кэтрин, которой в декабре исполнится 31, это первый ребенок, а Крис уже воспитывает сына Джека.

Вероятно, сейчас звездный дедушка просто вне себя от счастья, ведь ранее он признавался, что с нетерпением ждет появления внука и очень этому рад.

О беременности Кэтрин стало известно в апреле, когда папарацци подловили ее во время прогулки — у нее был круглый живот.

Позже сам Шварценеггер подтвердил радостное известие.

«Это потрясающая новость, что Кэтрин теперь беременна и у нее будет ребенок. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт», - сказал Шварценеггер.

Кроме того, жена Шварценеггера, Мария Шрайвер, также высказалась насчет скорого рождения внука.

«Я очень горжусь Кэтрин. Она и Крис очень счастливы», ­ сказала Мария и отметила, что не спешит называть себя бабушкой.

Напомним, Шварцнеггера положили в больницу: стали известны все детали.

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