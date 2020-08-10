У 73-летнего Арнольда Шварценеггера произошло пополнение в семье
Дочь легендарного «Терминатора» Кэтрин родила ребенка от актера Криса Пратта — Звездного Лорда из «Мстителей» и «Стражей Галактики».
Об этом изданию ET Online сообщил брат Кэтрин, Патрик Шварценеггер.
Он рассказал, что молодые родители чувствуют себя отлично. Примечательно, что в руках Патрик держал сверток, обернутый розовой лентой, и сказал, что как раз едет поздравлять сестру. Вполне возможно, что цвет презента намекает на пол малыша.
Сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото: на прощании услышали удивительное послание
Русская Кардашьян без белья превзошла саму себя в платье с экстремальными разрезами: "Нереально горячо"
Каменских без ума от своих новорожденных малышей, Потап снял минуты нежности: «Люблю!»
Трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."
Для Кэтрин, которой в декабре исполнится 31, это первый ребенок, а Крис уже воспитывает сына Джека.
Вероятно, сейчас звездный дедушка просто вне себя от счастья, ведь ранее он признавался, что с нетерпением ждет появления внука и очень этому рад.
О беременности Кэтрин стало известно в апреле, когда папарацци подловили ее во время прогулки — у нее был круглый живот.
Позже сам Шварценеггер подтвердил радостное известие.
«Это потрясающая новость, что Кэтрин теперь беременна и у нее будет ребенок. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт», - сказал Шварценеггер.
Кроме того, жена Шварценеггера, Мария Шрайвер, также высказалась насчет скорого рождения внука.
«Я очень горжусь Кэтрин. Она и Крис очень счастливы», сказала Мария и отметила, что не спешит называть себя бабушкой.
Напомним, Шварцнеггера положили в больницу: стали известны все детали.
Как сообщала Politeka, нестареющая звезда «Терминатора» поразила ярким нарядом: «Блистала на дорожке…»
Также Politeka писала, что Шварцнеггер рассказал о перенесенной операции.