Після закриття дільниць для голосування за президента в Білорусі, в країні почалися масові зіткнення, а деякі чиновники вилетіли за кордон

Про це повідомляє Politeka.

Так, у Мінську та інших містах після оголошення перших екзит-полів, згідно з якими перемагає Олександр Лукашенко, почалися масштабні затримання прихильників опозиції.

Наприклад, на проспект Переможців у Мінську приїхали п'ять автобусів ОМОНу, силовики почали розганяти присутніх активістів. Після цього люди прийняли рішення зібратися біля Стелли на знак протесту проти Лукашенка і результатів, які були озвучені в Центральній виборчій комісії.

Люди на вулицях носять спеціальні білі браслети або білий одяг. Це маркер того, що активіст виступає за опозицію. У тієї ж Стелли почалися перші зіткнення-люди почали бити бійців ОМОНу, в результаті чого тим довелося застосувати світлошумові гранати.

При цьому силовики передають по раціях, що їм терміново потрібна допомога.

В результаті зіткнень є поранені, проте їх кількість зараз уточнюється. Згідно з попередньою інформацією, на вулиці вийшли близько шести тисяч чоловік.

Крім того, як повідомляє Telegram-канал «NEXTA Live», за кордон вилетів один з урядових джетів.

"Мова йде про бізнес-Джеті Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301pj, який раніше належав держкомпанії і довгий час простоював в ангарі для бортів №1. Напрямок-місто Бодрум, Туреччина", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Лукашенка "спустили" Соловйова, відео: "гнізда поплутав".

Як повідомляла Politeka, конкурент Лукашенко підтримав найманців Путіна і благав про допомогу.

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