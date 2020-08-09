После закрытия участков для голосования за президента в Беларуси, в стране начались массовые столкновения, а некоторые чиновники вылетели за границу

Об этом сообщает Politeka.

Так, в Минске и других городах после объявления первых экзит-полов, согласно которым побеждает Александр Лукашенко, начались масштабные задержания приверженцев оппозиции.

К примеру, на проспект Победителей в Минске приехали пять автобусов ОМОНа, силовики начали разгонять собравшихся активистов. После этого люди приняли решение собраться у Стеллы в знак протеста против Лукашенко и результатов, которые были озвучены в Центральной избирательной комиссии.

Люди на улицах носят специальные белые браслеты или белую одежду. Это маркер того, что активист выступает за оппозицию. У той же Стеллы начались первые столкновения – люди начали избивать бойцов ОМОНа, в результате чего тем пришлось применить светошумовые гранаты.

При этом силовики передают по рациям, что им срочно нужна помощь.

В результате столкновений есть раненые, однако их количество сейчас уточняется. Согласно предварительной информации, на улицы страны вышли около шести тысяч человек.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «NEXTA Live», за границу вылетел один из правительственных джетов.

«Речь идёт о бизнес-джете Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ, ранее принадлежавший госкомпании и долгое время простаивавший в ангаре для бортов №1. Направление — город Бодрум, Турция», - говорится в сообщении.

Напомним, у Лукашенко "спустили" Соловьева, видео: "гнезда попутал".

Как сообщала Politeka, конкурент Лукашенко поддержал наемников Путина и взмолился о помощи.

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