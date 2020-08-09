У неділю, 9 серпня, українські чиновники представили новий список областей, які не відповідають критеріям ослаблення карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

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Так, не проходять на наступний етап ослаблення карантинних заходів:

  • Київ (перевищена динаміка поширення вірусу);
  • Волинська область (перевищено рівень виявлення вірусу);
  • Івано-Франківська область (рівень виявлення вище допустимого);
  • Київська область (підвищена динаміка виявлення вірусу);
  • Одеська область (порушена динаміка і рівень виявлення);
  • Рівненська область (порушена динаміка і рівень виявлення);
  • Львівська область (перевищена допустима завантаженість лікарняних ліжок);
  • Харківська область (перевищена динаміка і рівень виявлення);
  • Чернівецька область (порушені допустима завантаженість ліжок, рівень виявлення та динаміки).

У свою чергу, інші регіони чекає заплановане ослаблення обмежень.

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