Кому не варто радіти

У неділю, 9 серпня, українські чиновники представили новий список областей, які не відповідають критеріям ослаблення карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Так, не проходять на наступний етап ослаблення карантинних заходів:

Київ (перевищена динаміка поширення вірусу);

Волинська область (перевищено рівень виявлення вірусу);

Івано-Франківська область (рівень виявлення вище допустимого);

Київська область (підвищена динаміка виявлення вірусу);

Одеська область (порушена динаміка і рівень виявлення);

Рівненська область (порушена динаміка і рівень виявлення);

Львівська область (перевищена допустима завантаженість лікарняних ліжок);

Харківська область (перевищена динаміка і рівень виявлення);

Чернівецька область (порушені допустима завантаженість ліжок, рівень виявлення та динаміки).

У свою чергу, інші регіони чекає заплановане ослаблення обмежень.

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