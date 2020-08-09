Відома українська співачка Аліна Гросу показала себе в незвичайному ракурсі

На фото Аліна показала себе в майці і куртці. Красуня показала, як проходить її день у Києві. Так як Гросу знімала себе зверху, то можна помітити величезне декольте і пишний бюст співачки. Волосся зірка залишила зібраними в хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не змогли засипати компліментами красуню, але так і хочеться сказати: "Вид зверху ілеальний, Афродіта".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Аліна Гросу поскаржилася на втому і показала незвичайний робочий образ.

Аліна Гросу влаштувала скромну фотосесію в старенькій квартирі. Вона вбралася в чорну блузку з прозорими рукавами і просто бездонним декольте, яке зробило яскравий акцент на бюсті. Судячи з усього, на дівчині немає бюстгальтера.

Ми писали, що 25-річна українська співачка Аліна Гросу знялася в російському серіалі і кадрами зі зйомок поділилася в мережі.

«А найголовніше, подарували безцінний досвід!!! І навчили плакати в кадрі самої (без допомоги крапель) за секунду 🙈 😂 😂 😂 я шалено щаслива і вдячна, що змогла стати частиною цієї неймовірної історії.",- розповіла артистка.

Нагадавши, Аліна Гросу показала топ найбільш спокусливих образів

А ще Politeka писала, що Гросу перетворилася на фатальну жінку і вбила наповал формами в глибокому декольте

Також Politeka повідомляла, що Гросу без штанів пішла по стопах Асмус, пікантні кадри облетіли мережу



