Президент Білорусі Олександр Лукашенко, схоже, серйозно потрапив на любов

У мережі з'явилися чутки про те, що 65-річний глава республіки закрутив роман з моделлю, володаркою титулу "Міс Білорусь «і ведучою і співведучою програми "Добрпй раніци, Беларусь!" Марією Василевич. Дівчина майже втричі молодша за політика, їй 23 роки, і годиться вона, швидше, у внучки, ніж на роль дами серця.

Першим цю інформацію опублікував телеграм-канал "НеМалахов".

У 2018 році дівчина стала переможницею конкурсу "Міс Білорусь". У змаганні "Міс Світу" вона виборола титул "Міс світу Європа" та увійшла до фінальної п'ятірки учасниць.

Крім подіумів, фотосесій і телебачення, дівчина активно веде політичну діяльність, будучи депутатом білоруського парламенту.

Олександр Лукашенко навіть удостоїв дівчину премії "За духовне відродження", присудивши її за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність.

Однією з причин для поширення чуток про стосунки стали часті виходи в світ Лукашенка в супроводі розкішної красуні. За словами інсайдера, це вже не перший роман президента з молодими дівчатами. Раніше йому приписували стосунки зі співачкою Іриною Дорофєєвою, моделлю Дариною Шманай та іншими спокусницями.

Відзначається, що всі ймовірні фаворитки глави держави зайняли високі посади в країні.

Раніше ми писали про те, що в Білорусі протоколи з результатами народного волевиявлення були оформлені ще до підрахунку голосів, і за чинного президента, згідно з ними, проголосували 76% виборців.

Таку заяву озвучив білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько. Він підкреслив, що зараз у президента Білорусі найнижчий рейтинг в історії, а грошей на підкуп виборців немає. Крім того, вперше Росія відкрито не підтримує його кандидатуру, хоча в кампанії простежується «російський слід».

Виходячи з цього, політик не виключає, що після оголошення результатів виборів у Білорусі спалахнуть протести, причому, прогнозує він, люди вийдуть, навіть якщо не буде звернення від об'єднаного штабу.

Нагадавши, Янукович зробив капость Лукашенку, який його підтримував, деталі конфлікту.

Як повідомляла Politeka, конкурент Лукашенка підтримав найманців Путіна і благав про допомогу.

Також Politeka писала, що у Скабєєвої стався напад істерики через Лукашенка.