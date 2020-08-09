Президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, серьезно попал на любовь

В сети появились слухи о том, что 65-летний глава республики закрутил роман с моделью, обладательницей титула «Мисс Беларусь» и ведущей и соведущей программы «Добрай раніцы, Беларусь!» Марией Василевич. Девушка почти в три раза моложе политика, ей 23 года, и годится она, скорее, во внучки, чем на роль дамы сердца.

Первым эту информацию опубликовал телеграмм-канал «НеМалахов».

В 2018 году девушка стала победительницей конкурса «Мисс Беларусь». В состязании «Мисс мира» она завоевала титул «Мисс мира Европа» и вошла в финальную пятерку участниц.

Помимо подиумов, фотосессий и телевидения, девушка активно ведет политическую деятельность, являясь депутатом белорусского парламента.

Александр Лукашенко даже удостоил девушку премии «За духовное возрождение», присудив ее за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.

Одной из причин для распространения слухов об отношениях стали частые выходы в свет Лукашенко в сопровождении роскошной красавицы. По словам инсайдера, это уже не первый роман президента с молодыми девушками. Ранее ему приписывали отношения с певицей Ириной Дорофеевой, моделью Дарьей Шманай и другими прелестницами.

Отмечается, что все вероятные фаворитки главы государства заняли высокие должности в стране.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси протоколы с результатами народного волеизъявления были оформлены еще до подсчета голосов, и за действующего президента, согласно им, проголосовали 76% избирателей.

Такое заявление озвучил белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько. Он подчеркнул, что сейчас у президента Беларуси самый низкий рейтинг в истории, а денег на подкуп избирателей нет. Кроме того, впервые Россия открыто не поддерживает его кандидатуру, хотя в кампании прослеживается «русский след».

Исходя из этого, политик не исключает, что после оглашения результатов выборов в Беларуси вспыхнут протесты, причем, прогнозирует он, люди выйдут, даже если не будет обращения от объединенного штаба.

Напомним, Янукович сделал пакость Лукашенко, который его поддерживал, детали конфликта.

Как сообщала Politeka, конкурент Лукашенко поддержал наемников Путина и взмолился о помощи.

Также Politeka писала, что у Скабеевой случился приступ истерики из-за Лукашенко.