Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, похвалилася ідеальним луком для виходу в люди

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина була одягнена в тісний топ, з якого буквально вистрибували її «диньки» шостого розміру. Омович ледь втиснула свій видатний бюст в топ, в результаті чого виглядала бездоганно.

Крім цього, на моделі були надіті трусики чоловічого крою. Судячи з усього, це новий тренд, так як Омович з'являється в такому одязі не перший раз. Модель змішала стилі, додавши до такого незвичайного вбрання босоніжки на підборах і чорний піджак. Її волосся красиво спадало на плечі.

"Зовсім забула завантажити, якою я була красивою", - підписала фото зірка мережі.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до фото, так як вони були завантажені в сторіс.

Раніше ми писали, що Альона Омович блиснула ідеальною фігурою в білому топі і повітряній спідниці. Модель позувала в різних локаціях, демонструючи свої спокусливі вигини. Варто відзначити, що після чергової пластичної операції відвести погляд від бюста красуні просто неможливо.

Також нещодавно Омович поділилася фото, на якому показала свій новий бюст у всій красі. Апетитні форми вразили шанувальників.

Нагадаємо, що Омович без сорому і білизни покрутила своїм величезним бюстом:"Фантастика".

Також Politeka писала, що роздягнена Омович показала свої божественні форми під душем: "балдію".

А ще Politeka повідомляла, що Омович влаштувалася в гарячій позі біля басейну: топ ледве витримав навантаження.