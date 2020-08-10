Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила зухвалим фото

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Крім того, дівчина активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де показує відверті знімки зі своїх фотосесій. Кілька годин тому вона показала спокусливий знімок, на якому похвалилася своїми вражаючими сідницями (щоб побачити відповідне фото доскрольте новину до кінця).

Бразильська супермодель Сьюзі Кортез є затятою фанаткою футбольної зірки Барселони Ліонеля Мессі і часто постає перед шанувальниками у футболці клубу. Цього разу дівчина постала в крихітних джинсових шортиках, які ледь прикривають її сідниці і в знаменитій футболці клубу Барселона.

Дівчина стоїть, кокетливо повернувшись до камери спиною, а тому вигини її тіла і пружні сідниці опинилися в центрі уваги.

Втім, моделі не звикати до відвертих кадрів. Дівчина регулярно знімається для різних видань і брендів, демонструючи свою бездоганну фігуру.

Користувачам мережі припало до душі її фото, тому вони активно почали засипати дівчину безліччю коментарів.

"Чиста краса🌷"; "просто чудово";" занадто шикарна";" екстремально божественна";" Ух ти, просто виглядаєш ефектно"; " Прямо там... Ти виглядаєш комфортно... Мені подобається ця картина... Це ти... природний... Так. Досконалість"; "розкішні ноги".

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес скинула ліфчик і приголомшила розміром.

Як Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць в тісному вбранні похвалилася пружностями.

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць похвалилася "титулом" в білизні з мотузочок.