Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд похвалилася фігурою в спокусливому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Дівчина часто постає перед шанувальниками в яскравих, а часом занадто відвертих нарядах, які ідеально підкреслюють її видатні форми. Кілька годин тому вона вирішила порадувати своїх шанувальників новим відвертим знімком (щоб побачити відповідне фото доскрольте новину до кінця).

На знімку модель сидить на шезлонгу на тлі морського пейзажу, всім своїм виглядом і жестами показуючи, що щаслива і задоволена. Втім, будь-яке фото з Ебі стає Insta-шедевром, а особливо якщо зірка максимально оголюється, як на даному знімку.

Знаменита красуня позує у відвертому бікіні зі зміїним принтом, яке ледь стримує її видатні форми. Сидить вона, закинувши ногу на ногу, демонструючи підписникам свої знамениті форми у всій красі.

Не дивно, що побачивши відповідний знімок користувачі мережі не втрималися і залишили для знаменитої моделі безліч схвальних коментарів.

"Шикарна жінка, просто шикарна, це щось нереальне💕 💕 💕", "мені подобається, це правда дуже апетитно👅😋😋😋🍌🍌🍌💦💦💦», «Боже, Ти просто ідеальна, умієш дразнити💞 💞«,» така мила дівчина«," Ермоса, можна більше апетитних принад🌷 🌷!", "Вона така красива, ідеальний персик", - пишуть фанати.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд в панчохах і білизні вигнулася і показала нереальні розміри.

Також Politeka писала, що розкута Ебі Ретчфорд ледве втримала своє багатство в мікро-бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Ебі Ретфорд показала свої самі спокусливі бікіні.