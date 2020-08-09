Українці, які мають "зайві" квадратні метри, змушені будуть заплатити податок на нерухомість до вересня

Платити доведеться громадянам, у яких квартири понад 60 «квадратів», будинки площею понад 120 «квадратів» та інші об'єкти житлової нерухомості площею понад 180 квадратних метрів. Якщо ж у людини у власності і будинок, і квартира, їх загальна площа не повинна перевищувати 180 «квадратів».

За словами адвоката Максима Близинського, є категорії нерухомості, за яку можна не платити податок. Це нерухомість, якою володіють органи держвлади, яку використовує бізнес для здійснення підприємницької діяльності, нерухомість, непридатна для проживання, а також та, яка знаходиться в зоні відчуження. До переліку увійшли і власність багатодітних або прийомних сімей, де виховуються п'ять і більше дітей, а також будівлі і споруди промисловості і сільськогосподарських товаровиробників.

Наступного року на українських пенсіонерів чекає триразовий перерахунок пенсій

Однак завчасно радіти не варто. Перший перерахунок буде в березні наступного року. Передбачається, що якщо до цього рівень пенсії був на рівні 2400 гривень, то після перерахунку розмір виплати складе 2760 гривень.

Якщо ж до цього пенсіонер отримував 1500 гривень, то після індексації рівень виплат буде, як і прожитковий мінімум, – 1769 грн.

На розмір пенсії вплине і підвищення мінімального прожиткового мінімуму. Чоловіки, які мають стаж 35 років, і жінки з 30-річним трудовим стажем мають право на виплату в розмірі не менше 40% мінімалки. З 1 січня це буде 2400 гривень, а з першого липня — 2600 грн.

Також пенсіонерам, які досягли 75-річного віку, наступного року пообіцяли доплату в розмірі 500 гривень.

У Бейруті натовп активістів захопив будівлю Міністерства закордонних справ

Спочатку під стінами зовнішньополітичного відомства відбулися зіткнення, а потім протестувальники захопили будівлю.

Паралельно з цим спалахнули зіткнення з силовиками, які відкрили вогонь на ураження. В результаті цього поранення отримали 110 осіб. Госпіталізувати довелося 32 протестувальників. Один співробітник сил безпеки загинув.

Активісти зняли на камеру спалення портрета президента країни.

Нагадавши, українцям доведеться повернути пенсії та субсидії.

Як повідомляла Politeka, українці можуть вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.

Також Politeka писала, як змінилися форми чоловіків і жінок в Україні.