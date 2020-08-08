Популярна фітнес-модель з США Ана Чері розбурхала гарячим знімком своєї розкішної фігури

Як передає Politeka.net, красуня не посоромилася попозувати напівоголеною, чим справила справжній " бум " в мережі.

Як відомо, фітнес-модель активно веде свою сторінку в Інстагрм, де ділиться знімками з тренувань, фотосесій і звичайного життя. Періодично Ана Чері постить фотографії достатньої відвертого характеру, в тому числі і без одягу.

Так, модель показала свіжий пікантний знімок. На ньому вона позує в душі, вип'ятивши свою величезну п'яту точку крупним планом і злягла, прикривши руками свої «персики». Також Чері обвісила свої ноги позолоченим ланцюгом.

Фотографія викликала фурор, адже Шанувальники не могли пройти повз такої естетичної насолоди

Тільки за півгодини її лайкнули понад 60 тисяч разів.

До цього Ана Чері демонструвала фігуру в крихітному мереживній білизні.

Модель любить похвалитися фігурою, при можливості оголюючи розкішні види. Як можна помітити, робота в спортзалі не пройшла даремно - тіло красуні має практично ідеальний вигляд. При цьому, як відомо, Чері досить часто балує себе солодощами, але при цьому не забуває стежити за харчуванням.

Цього разу красуня вирішила не зраджувати собі, показавши на камеру черговий провокаційний образ.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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