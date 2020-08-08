Натовп активістів захопив будівлю Міністерства закордонних справ, силовикам довелося відкривати вогонь на поразку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "раніше всіх".
Так, спершу під будівлею Міністерства закордонних справ Лівану відбулися зіткнення, в ході яких були підпалені кілька машин. Після цього протестувальники увірвалися в будівлю і захопили його.
Паралельно з цим спалахнули зіткнення з силовиками, які відкрили вогонь на ураження. В результаті цього поранення отримали 110 осіб. Госпіталізувати довелося 32 протестувальників.
Нацбанк прийняв кардинальне рішення щодо готівки, що буде з купюрами: "З 1 вересня..."
Басков накинувся на Кіркорова посеред шоу, побивши його букетом, кадри бійки: "Ох, ці шлюбні ігри"
ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "Досить просто..."
Віра Брежнєва зійшлася з Даном Баланом в "Голосі країни", Кароль не при справах: "До сліз доводить"
Пізніше стало відомо, що в результаті зіткнень одна людина загинула. Ним виявився співробітник сил безпеки.
Після цього активісти, які захопили будівлю, зняли на камеру спалювання портрета президента. Наразі силовики вирішили штурмувати будівлю.
Нагадаємо, протести в Бейруті спалахнули після того, як люди звинуватили владу в бездіяльності через вибух. Довгий час ті мовчали, а після показали, як самі справляються з наслідками страшного вибуху, який забрав життя 150 громадян.
До цього ми розповідали, що голова громади українців в Лівані Ірина Висота-Жарамані розповіла, що відбувається в ліванській столиці після вибуху
За словами українки, після потужного руйнівного вибуху в порту Бейрута ліванська столиця, яку називали "перлиною Близького Сходу", перетворилася на руїни й тепер її не впізнати.
Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.
Як повідомляла Politeka, Українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.
Також Politeka писала, що потужний вибух у столиці Лівану розніс будинки й машини, дуже багато жертв.