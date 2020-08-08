Натовп активістів захопив будівлю Міністерства закордонних справ, силовикам довелося відкривати вогонь на поразку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "раніше всіх".

Так, спершу під будівлею Міністерства закордонних справ Лівану відбулися зіткнення, в ході яких були підпалені кілька машин. Після цього протестувальники увірвалися в будівлю і захопили його.

Паралельно з цим спалахнули зіткнення з силовиками, які відкрили вогонь на ураження. В результаті цього поранення отримали 110 осіб. Госпіталізувати довелося 32 протестувальників.

Пізніше стало відомо, що в результаті зіткнень одна людина загинула. Ним виявився співробітник сил безпеки.

Після цього активісти, які захопили будівлю, зняли на камеру спалювання портрета президента. Наразі силовики вирішили штурмувати будівлю.

Нагадаємо, протести в Бейруті спалахнули після того, як люди звинуватили владу в бездіяльності через вибух. Довгий час ті мовчали, а після показали, як самі справляються з наслідками страшного вибуху, який забрав життя 150 громадян.

До цього ми розповідали, що голова громади українців в Лівані Ірина Висота-Жарамані розповіла, що відбувається в ліванській столиці після вибуху

За словами українки, після потужного руйнівного вибуху в порту Бейрута ліванська столиця, яку називали "перлиною Близького Сходу", перетворилася на руїни й тепер її не впізнати.

Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.

Як повідомляла Politeka, Українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

Також Politeka писала, що потужний вибух у столиці Лівану розніс будинки й машини, дуже багато жертв.