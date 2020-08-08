Знаменита артиска Ані Лорак похвалилася засмаглим обличчям поруч зі щасливою дочкою на відпочинку

Кілька днів тому Кароліна вирушила на відпочинок за кордон. Відпочивати поїхала співачка не одна, а разом зі своєю єдиною дочкою Софією. Після розлучення зірка приділяє максимум часу дочці, тому в розділі Сторі все частіше з'являються їхні спільні кадри.

На нових фото відпочила і засмагла Кароліна вразила домашнім виглядом поруч зі щасливою дочкою, яка посміхалася і помахала ручками на камеру. Кароліна в звичному образі "дула" губи, підкреслюючи своє омолодилося обличчя після уколів краси і показувала свій "образ дня".

Схоже, зірка добре відпочиває, раніше вона також опублікувала спільні фото з дитиною.На знімках Ані Лорак позує поруч з 9-річною Сонею на тлі красивої бухти. Виконавиця вбралася по-дорожньому практично: сіра сорочка, штани на шнурках в тон, темніша кепка-бейсболка і коричнева шкіряна сумка через плече.

Як відомо, після скандального розлучення Кароліни з її коханим чоловіком Муратом, фанати активно обговорюють особисте життя зірки, приписують їй нові романи і навіть поширюють чутки про її нову вагітність.

Сама Ані Лорак плітки про особисте життя не коментує, але майстерно підігріває інтригу у коханого. Не так давно ще було відомо, вона зустрічається з Єгором Глібом, молодим продюсером. Зараз пара не з'являється разом і не публікує спільних кадрів.

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Так, поки фанати чекають нове весілля зірки, Кароліна вирішила зняти яскравий ролик, в якому постала милою нареченою, а її дочка – маленькою принцесою. Кароліна стояла з посмішкою на обличчі, чекаючи свого коханого біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився привабливий молодий чоловік, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід ля її конкурсу.

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