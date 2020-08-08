Якою буде погода в неділю

У неділю, 9 серпня, погода ощасливить українців комфортними температурами

Про це розповіла відомий метеоролог Наталка Діденко у себе в Фейсбуці, передає Politeka.net

Вона зазначила, що сильної спеки в Україні не передбачається. Температура буде в межах + 26 + 30 градусів, на півдні нашої країни трохи вище.

"Окремі локальні дощі можливі в західних і північних областях, а також на Вінничині», - повідомила вона.

На решті території України прогнозується суха і сонячна погода.

У Києві, 9 серпня, буде збережуться ймовірність короткочасного дощу. Температура повітря складе + 27 + 28 градусів.

Наталка Діденко звернула увагу, що за статистикою серпень з літніх місяців самий посушливий, тому у літа, за її словами, все йде за планом.

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