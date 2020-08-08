Вєрка Сердючка зі своєю мамою дала жару в центрі Києва

Популярна виконавиця і улюблениця публіки залізла у фонтан на Хрещатику, де завзято танцювала зі своєю мамою і підтанцьовкою під пісню Make It Rain Champagne. На одному з кадрів відображено, як в якийсь момент мама Вєрки Сердючки підслизнулася, не втрималася і впала у фонтан.

Треба сказати, що саму Вєрку Сердючку сильно розлютила поведінка мами, вона її при всіх відчитала.

"Мама мене, звичайно, біля фонтану вивела. Вона в зоні ризику і не одягла маску. Ганьба!» - розгнівалася артистка.

Пізніше стало відомо, що це були зйомки святкового концерту приуроченого до Дня Незалежності, який транслюватиметься 24 серпня на телеканалі «Україна».

Раніше ми повідомляли, відома виконавиця Вєрка Сердючка зізналася, на що витрачає особистий час.

Відверте зізнання Вєрка Сердючка зробила під час вечірки, яка присвячена 15-річчю шоу-програми "Світське життя".

Так, Вєрка Сердючка зізналася Каті Осадчій, що захоплюється прослуховуванням так званих "плівок Порошенка", яке представив нардеп Андрій Деркач.

"Я кажу, Деркач, треба терміново в iTunes новий альбом. Тисну твою руку і обіймаю", - заявила вона на сцені.

Під час визнання у ведучої програми "Світське життя" Каті Осадчої навіть на мить пропав дар мови і вона не знала, що відповісти на визнання співачки.

Нагадавши, Вєрка Сердючка з красунею-мамою переполошили українців новими образами.

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка зізналася в таємному захопленні, у Каті Осадчої пропав дар мови.

Також Politeka писала, що мама Вєрки Сердючки показала красеня-чоловіка і вразила виглядом у звичайному житті.