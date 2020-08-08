В Україні значно збільшиться кількість безробітних

Як передає Politeka.net, про це йдеться у сюжеті " ТСН " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стверджують експерти, ситуація на ринку праці погіршиться вже до кінця цього року.

У НБУ прогнозують рівень безробіття близько 10 відсотків, але все може бути набагато плачевніше і ця цифра може збільшитися в два рази.

Діючі сьогодні державні програми з підтримки зайнятості не в змозі знизити темпи зростання безробіття. Найбільш вразливими в даній ситуації будуть жінки і молоді люди.

Через пандемію багато підприємств були змушені на невизначений час припинити роботу.

Раніше ми повідомляли, що економічний аналітик Юрій Атаманюк озвучив прогноз, згідно з яким, економічна криза через Китайський вірус серйозно вдарить по Україні.

За його словами, в цій ситуації влада не діє.

"Сьогодні світ перебуває в стані рецесії. Треба враховувати, що економіка падає, вірус нікуди не дінеться найближчим часом, і ось ці карантинні заходи, порушені логістичні зв'язки і продовольча криза, як наслідок, триватимуть і будуть наростати. Як і безробіття в цілому світі, як і соціальні потрясіння - це даність, це факт", - підкреслив експерт.

За словами Юрія Атаманюка, ситуація набагато серйозніша, ніж повідомляють політики. Досить подивитися на проблеми в США, щоб усвідомити масштаби фінансової трагедії.



