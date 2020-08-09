Британська модель Демі Роуз не втомлюється хвалитися своїми округлостями на камеру 

Зірка постала в спокусливому вигляді, втім, як завжди, повідомляє Politeka.net. Красуня розмістила кілька відповідних сторіз у своєму Instagram.

На кадрах відома модель постала в короткому білому топіку з глибоким декольте. Виріз був настільки відвертим, що дозволив розглянути груди моделі майже у всіх деталях. 

Великі принади виглядали неосяжними, до того ж білій тканині, не особливо щось вдавалося прикрити. Гарний бантик на декольте надавав ще більшого акценту речі. 

Довжина топіка дозволила розглянути тонку талію знаменитості. 

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Також на Роуз була довга біла спідничка, що ідеально сіла на об'ємних стегнах. 

Модель зробила красиву зачіску з хвилястих локонів і легкий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.

 

Вона мило посміхалася в компанії подруги і не тільки. 

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, але, ймовірно, красуні написали масу хорошого в дірект: "Крихітка, що обпалює". 

Нагадаємо, Демі Роуз блищала в одній латексній білизні. Модель спочатку повернулася до фотографа спиною, щоб той зафіксував її неймовірний вигляд ззаду.

Пружні сідниці випирали з бікіні, а рівну спинку обплели товсті лямки ліфчика. 

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз  знялася у фотосесії без білизни і прикрилася одним рушником. Зірка позувала на ліжку. Спокусливі форми моделі підкорили користувачів мережі, які тут же залишили масу компліментів під її постом. 

Люди писали, що Демі неймовірно приваблива і викликає тільки захоплення. 

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами