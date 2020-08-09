Британська модель Демі Роуз не втомлюється хвалитися своїми округлостями на камеру

Зірка постала в спокусливому вигляді, втім, як завжди, повідомляє Politeka.net. Красуня розмістила кілька відповідних сторіз у своєму Instagram.

На кадрах відома модель постала в короткому білому топіку з глибоким декольте. Виріз був настільки відвертим, що дозволив розглянути груди моделі майже у всіх деталях.

Великі принади виглядали неосяжними, до того ж білій тканині, не особливо щось вдавалося прикрити. Гарний бантик на декольте надавав ще більшого акценту речі.

Довжина топіка дозволила розглянути тонку талію знаменитості.

Також на Роуз була довга біла спідничка, що ідеально сіла на об'ємних стегнах.

Модель зробила красиву зачіску з хвилястих локонів і легкий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.

Вона мило посміхалася в компанії подруги і не тільки.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, але, ймовірно, красуні написали масу хорошого в дірект: "Крихітка, що обпалює".

Нагадаємо, Демі Роуз блищала в одній латексній білизні. Модель спочатку повернулася до фотографа спиною, щоб той зафіксував її неймовірний вигляд ззаду.

Пружні сідниці випирали з бікіні, а рівну спинку обплели товсті лямки ліфчика.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз знялася у фотосесії без білизни і прикрилася одним рушником. Зірка позувала на ліжку. Спокусливі форми моделі підкорили користувачів мережі, які тут же залишили масу компліментів під її постом.

Люди писали, що Демі неймовірно приваблива і викликає тільки захоплення.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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