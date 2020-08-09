Британська модель Демі Роуз не втомлюється хвалитися своїми округлостями на камеру
Зірка постала в спокусливому вигляді, втім, як завжди, повідомляє Politeka.net. Красуня розмістила кілька відповідних сторіз у своєму Instagram.
На кадрах відома модель постала в короткому білому топіку з глибоким декольте. Виріз був настільки відвертим, що дозволив розглянути груди моделі майже у всіх деталях.
Великі принади виглядали неосяжними, до того ж білій тканині, не особливо щось вдавалося прикрити. Гарний бантик на декольте надавав ще більшого акценту речі.
Довжина топіка дозволила розглянути тонку талію знаменитості.
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Також на Роуз була довга біла спідничка, що ідеально сіла на об'ємних стегнах.
Модель зробила красиву зачіску з хвилястих локонів і легкий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.
Вона мило посміхалася в компанії подруги і не тільки.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, але, ймовірно, красуні написали масу хорошого в дірект: "Крихітка, що обпалює".
Нагадаємо, Демі Роуз блищала в одній латексній білизні. Модель спочатку повернулася до фотографа спиною, щоб той зафіксував її неймовірний вигляд ззаду.
Пружні сідниці випирали з бікіні, а рівну спинку обплели товсті лямки ліфчика.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз знялася у фотосесії без білизни і прикрилася одним рушником. Зірка позувала на ліжку. Спокусливі форми моделі підкорили користувачів мережі, які тут же залишили масу компліментів під її постом.
Люди писали, що Демі неймовірно приваблива і викликає тільки захоплення.
Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
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