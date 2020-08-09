Деякі знаменитості з роками ніби не старіють зовсім, однак, завдяки технологіям, можна дізнатися багато

За допомогою спеціальної програми можна заглянути в майбутнє і подивитися, як знаменитості будуть виглядати 30 років потому.

Відомий актор Леонардо Ді Капріо підкорив серця багатьох жінок, і продовжить робити це навіть після старості. Як то кажуть, постаріє красиво.

Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес зараз не виглядає на свій 51 рік. Навіть у 70 вона залишиться дуже привабливою жінкою.

39-річною Кім Кардашьян захоплюється весь світ. Зірка користується послугами косметологів і хірургів, але старість все ж може перемогти. Можливо, саме так красуня буде виглядати через 20-30 років.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі старіє повільно. Через десятки років її краса може в'янути, але все ж актриса ніколи не втратить своєї чарівності.

Артистка Марго Роббі, можливо, буде виглядати не так привабливо, як багато років тому. Але безумовно вона залишиться однією з найшикарніших жінок Голлівуду.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала у футболці і захисній масці. Красуня дивилася в об'єктив камери, демонструючи свої пишні груди. Волосся зірка вирішила зібрати у вузол.

Фанати поставили півтора мільйона лайків і написали багато хороших коментарів.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку по Лос-Анджелесу зі своїм середнім сином Ноксом. Попри спеку, вона була одягнена в об'ємний кашеміровий светр з V-подібним вирізом і білу довгу спідницю.

Шанувальники звернули увагу, що 45-річна зірка сильно схудла.



Нагадаємо, що Анджеліна Джолі забула про білизну і без сорому з'явилася на вулиці, спекотні кадри: "Королева".

Як повідомляла Politeka, нахабна Джолі без докорів сумління розповіла, як повела Пітта: "підігрівала інтерес...".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі налякала траурним видом на прогулянці з донькою, мережа кипить: «як бабка».