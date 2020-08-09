Деякі знаменитості з роками ніби не старіють зовсім, однак, завдяки технологіям, можна дізнатися багато

За допомогою спеціальної програми можна заглянути в майбутнє і подивитися, як знаменитості будуть виглядати 30 років потому. 

Відомий актор Леонардо Ді Капріо підкорив серця багатьох жінок, і продовжить робити це навіть після старості. Як то кажуть, постаріє красиво. 

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#leonardodicaprio #amrica #actor

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Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес зараз не виглядає на свій 51 рік. Навіть у 70 вона залишиться дуже привабливою жінкою. 

39-річною Кім Кардашьян захоплюється весь світ. Зірка користується послугами косметологів і хірургів, але старість все ж може перемогти. Можливо, саме так красуня буде виглядати через 20-30 років.

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Manifest it all ✨ Dreams do come true ✨

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Голлівудська зірка Анджеліна Джолі старіє повільно. Через десятки років її краса може в'янути, але все ж актриса ніколи не втратить своєї чарівності. 

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“I’m thinking today of the Mothers of #Srebrenica, and all the other survivors, whose husbands, brothers, sons were murdered in the genocide twenty-five years ago. I think too of the victims, in particular the children, who were denied the chance to live and love and have families of their own. It is a loss beyond words. And I think of all the people of #Bosnia-#Herzegovina, that beautiful heart-shaped country in the heart of #Europe, which has given me so many dear friends and wonderful experiences, and which to me will always stand for strength, warmth, and dignity. To all #Bosnians: I send you my sympathy and my respect, and I grieve with you. You do not need to be prisoners of the past. You can resist attempts to divide you from anybody else on the basis of their nationality, or ethnicity, or religion, or the colour of their skin. You can reject discrimination and hate speech and propaganda and lies. You can share a vision for a world built on equal rights and equal laws, respect for difference. A world in which the kind of murderous agenda that led to Srebrenica could not succeed. That is the best way we can honour the families we remember today - and the victims of persecution everywhere, with whom we can be proud to stand.” #AngelinaJolie

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Артистка Марго Роббі, можливо, буде виглядати не так привабливо, як багато років тому. Але безумовно вона залишиться однією з найшикарніших жінок Голлівуду. 

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала у футболці і захисній масці. Красуня дивилася в об'єктив камери, демонструючи свої пишні груди. Волосся зірка вирішила зібрати у вузол.

Фанати поставили півтора мільйона лайків і написали багато хороших коментарів. 

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку по Лос-Анджелесу зі своїм середнім сином Ноксом. Попри спеку, вона була одягнена в об'ємний кашеміровий светр з V-подібним вирізом і білу довгу спідницю.

Шанувальники звернули увагу, що 45-річна зірка сильно схудла.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі забула про білизну і без сорому з'явилася на вулиці, спекотні кадри: "Королева".

Як повідомляла Politeka, нахабна Джолі без докорів сумління розповіла, як повела Пітта: "підігрівала інтерес...".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі налякала траурним видом на прогулянці з донькою, мережа кипить: «як бабка».