Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка визнана українкою з найбільшими натуральними грудьми, показала, як проводить відпочинок



Зірка зараз відпочиває в Одесі, звідки публікує різні фото і відео, передає Politeka.net. Модель з 13-м розміром грудей записала кілька сторіз з українського курорту.

Так, на кадрах Міла постала в сукні з великим декольте. Тонка тканина натягнулася на великих принадах української знаменитості. Модель підняла камеру над собою, щоб краще відобразити свої натуральні груди. Складалося враження, що великим принадам моделі дуже тісно під таким вузьким нарядом - ці форми не забути.

Коротка довжина сукні дозволила розглянути й ніжки красуні, взуті в босоніжки.

Модель не тільки показала, де проводить час, але також похвалилася, як фотографувалася з фанатом.

До слова, зірка поспілкувалася з користувачами мережі, вона посміхалася і виглядала дуже свіжо і щасливо.

На жаль, кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, зірку засипали компліментами в дірект.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова опублікувала у себе в Instagram фото з одеського готелю. Красуня позувала в їдальні.

Красуня була одягнена в смугасте плаття з глибоким декольте. Міла затягнула поясок на своїй порівняно тонкій талії, що зробило її фігуру неймовірно красивою.

Раніше повідомлялося, що Міла Кузнєцова похвалилася спокусливими формами в стильному синьому купальнику-бікіні з оригінальним декором у вигляді тонкої чорної шнурівки на найцікавішому місці, які привертають додаткову увагу до її значних грудей.

Нагадавши, українка з 13-м розміром похвалилася своїми "буйками «в морі:»просто богиня краси".

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром подражнила шикарними формами в тісному купальнику:»Ох, яке все апетитне".

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