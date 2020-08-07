Фітнес-модель зі Сполучених Штатів Ана Чері вирішила похвалитися розкішними вигинами в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я обожнюю подорожувати, але ще більше я люблю повертатися додому", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Чері позує в спортивному тісному топі і лосинах, які підкреслюють значні принади дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Це так круто», «мило виглядаєш», «теж саме і у мене», «будинок, милий будинок», «о Боже мій, оце вид», «синя блискавка!», «солодка крихітка», «оце бейбі», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері влаштувала стильну фотосесію в одній лише чорній мереживній білизні.

Ана не боїться експериментів і нібито недоліків свого тіла. Активно працюючи над собою в спортзалі, спортсменка дозволяє балувати себе солодощами (причому корисними, зробленими з натуральних інгредієнтів і без емульгаторів), готує досить калорійну їжу і не соромиться своєї ваги. Фітнес-модель любить себе, тому часто влаштовує провокаційні зйомки, підігріваючи інтерес до сторінки в Instagram.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить".