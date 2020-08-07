Пассажирский самолет с двумя сотнями людей на борту рухнул во время посадки

Об этом стало известно из сообщений западных СМИ, а также записей очевидцев аварии, которые делятся фотографиями в сети Твиттер.

Как стало известно, авария произошла в Индии. Проблемы при посадке возникли у самолета авиакомпании Air India Express. В компании сообщили, что на борту находилось 184 пассажиров, включая 10 детей. Кроме этого, борт обслуживали семь членов экипажа.

Авария произошла в аэропорту Каликута. Самолет прилетел из Дубая и при посадке вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. По фотографиям в соцсетях видно, что самолет разбился на две части. Вероятно, такие повреждения самолет получил из-за большой скорости.

На данный момент известно, что часть пассажиров с травмами забрали в больницу. Данных по жертвам катастрофы пока нет, но точно известно, что среди пассажиров есть погибшие. Некоторые СМИ сообщили о смерти одного из пилотов. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарные, продолжается эвакуация пострадавших.

#BREAKING: Air India Express aircraft from Dubai to Calicut as part of #VandeBharatMission with over 174 passengers and 5 crew members crashes after overshooting runway and going into the valley. Aircraft landed with a high speed and has reportedly broken. Passengers evacuated. pic.twitter.com/XDKvgQvs1J — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 7, 2020

Стоит отметить, что в Индии в данный момент идут дожди, что серьезно осложняет работу спасателей. Сообщается, что самолет могло занести по этой же причине.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

Напомним, что появилось видео с моментом падения самолета в Одессе: "корпус сразу...".

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