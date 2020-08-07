Відомий балерина Анастасія Волочкова похвалилася кадрами зі зйомок у несподіваному вигляді

Балерина часто згадує про минуле, хвалиться своїми досягненнями і запевняє у своїй популярності кожного журналіста. При цьому найчастіше Анастасію жорстко висміюють і критикують. Тому під кожним постом Волочкова приховала можливість коментування фото, щоб не провокувати нових насмішок.

Цього разу вона поділилася архівними кадрами зі сльемок у фільмі, в якому брала одного разу участь:

"Кадри зі зйомок серіалу "місце під сонцем", неодноразово трансльованого на телеканалі НТВ. Режисером цього фільму був чудовий режисер Алі Хамраєв. А я виконувала головну роль Каті Орлової, яка була балериною. Акторський склад був видатним! Мою маму грала Людмила Чурсіна, чоловіка-Максим Аверін, знімалися в серіалі і Олександр Лазарєв, Сергій Горобченко, ігор Яцко.. Це така пам'ять🙏», - написала Волочкова.

Як відомо, кілька тижнів тому Волочкова чимало оскандалилася, відправившись в село під час карантину, де відвідала закритий для відвідувань храм. Про те, що вона порушила закон, балерина дізналася вже від правоохоронців, які намагалися її заарештувати прямо під час відпочинку після відвідин храму.

Після балерина заявила, що вона правда збирається продати свою попередню іменну купіль «хорошим людям», і сплатить штраф за суд. Сказала це зірка жартома, проте користувачі сприйняли все інакше.

"З появою у мене нової іменної купелі, я вирішила минулу купіль, виконану для мене на замовлення, запропонувати купити хорошим людям. Аукціон відкритий. 🐣 Пишіть на пошту, зазначену в профілі. Якщо зацікавитеся.😊 #анастасияволочкова», - написала балерина.

Ось що тоді написали користувачі:

"Кістлява і пошарпана наша святлейшая 🤮»," я спочатку подумала, що це фотошоп.", "Бідна і злиденна Настя! А з адвокатам ти розплачуєшся шпагатами? Алі забула, ти ж багата дама. Мільони недавно висудила. Квартирки маєш. Таки продай одну і подай дітям, заодно і шпинату прикупиш«, " на фото, не зрозуміла, шерстка або зморшки?«, "🙈 🙈 🙈 🙈 🙈У позорище ,а маєчку цю вона років 5 носить 🙈я ще в армійському магазині була ведучою ,коли вона її придбала».

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