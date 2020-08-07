Російський співак Микола Басков вразив молодшою зовнішністю

Як пише Politeka.net, знімок Басков опублікував у себе в Instagram.

На фото Басков зображений з широкою посмішкою. Він одягнений в яскраво-жовтий худі з намальованим доберманом.

У мережі захоплюються посмішкою Баскова, хоча і запідозрили, що могла бути зроблена за допомогою спеціального додатку. Разом з тим в мережі відзначають, що співак став виглядати значно молодше.

"Людина з посмішкою - зовсім по-іншому бачиться", "красива посмішка!!! Фото-Суперклас!!! 🔥 🔥 🔥 Побільше Вам радості і посмішок в житті!!! Посміхайтеся частіше, Миколо!!! 🙌 😍 👏 І побільше ваших усміхнених фото!!!", "Вам личить посміхатися", "який красень, дай вам Бог здоров'я міцного, довгі літа вам і вашим близьким, процвітання", "Микола Ваша посмішка прекрасна, завжди посміхайтеся і не коли не сумуєте!", "Коля, ти знову як той принц, яким ти був у свої 25», «Колька, вистачить балуватися face app», «Ніби фотошоп😉», - пишуть в коментарях.

Знімок вразив навіть Світлану Лободу, як можна побачити по реакціях.

Нагадаємо, що у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія".

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