Відома модель Ірина Шейк поділилася з фанатами новими подробицями особистого життя

Про це повідомляє Cosmopolitan, пише Politeka.net.

Екс-кохана відомого футболіста Кріштіану Роналду показала передплатникам октровенние фото, після яких кров застигає в жилах. Ірина Шейк регулярно відвідує косметолога, щоб підтримувати реальний колір обличчя.

На знімку Ірина продемонструвала особа без макіяжу, що виглядає вкрай красиво.

Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю Шейк розповіла ідеальний рецепт своєї зовнішності: "Я люблю, коли моя шкіра настільки чиста, наскільки це можливо. Я навіть не наношу тональний крем кожен день, тому що у мене з'являється відчуття брудного обличчя".

Раніше ми писали про те, що Ірина постала перед громадськістю в чорній сукні, яке елегантно підкреслило тіло моделі. Передплатники не скупилися на слова: "Моя нова мотивація", "Красуня".

Крім цього, Шейк неодноразово надавала свої "послуги" для Victoria's Secret. Ірина була в різних вбраннях. Модель за рахунок своєї пластики тіла, що приваблювало все більше уваги з боку публіки.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красунчиком облетіли мережу: "Опинився відомим ...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк приголомшила знімком в ліжку з Путіним, мережа кипить: Бредлі Купер буде в ауті.

Також Politeka писала, що Ірина Шейк показала, як виглядала 20 років тому: "Ех, були часи".