Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова поділилася вельми відвертою фотографією, яка викликала неабияку суперечку в мережі

На знімку, опублікованому на сторінці чиновниці у Фейсбуці, вона позує без грама макіяжу, лежачи на траві. На ній майка, з якої ледь не вивалюється бюст, передає Politeka.net.

«Спорт. Особливо вранці. Це щось!"–- підписала знімок Захарова.

Такий нескромний як для держслужбовця її рівня кадр, зібрав під тисячу коментарів. Якщо одні захоплювалися тим, яка проста і людяна Марія, інші відзначали, що за подібне фото, наприклад, вчительці довелося б писати заяву на звільнення за власним бажанням. Крім того, люди "розвернули" знімок.

"Посоромилися б такі фото виставляти!!! Хоча, кому я це кажу!", "Сісі вивалюються. І це-представник МЗС. Мда!", "І це офіційний представник МЗС. Виховання і почуття стилю нуль🤦 🏻 ♀️", "Марія. Ви державна людина. Займаєтеся міжнародною політикою. Не опускайте себе до рівня тінейджерів. Ваші фотографії з глибоким декольте неймовірно вульгарні. Включіть голову", "були б ви вчителькою, довелося б йти за власним", "Тема не розкрита... Вимагаємо продовження", "Маша вже зовсім поїхала, ліфчик вже зняла б. Все-таки державна людина, а як груди виглядають, країна не знає ((((Волочкова відпочиває", - пишуть під фото.

Раніше ми писали про те, що проста розповідь спікера МЗС РФ про свої маленькі слабкості стала приводом для чергових насмішок у мережі. Відео опублікували в Twitter.

Интересно, что именно Мария любит выращивать: мак, коноплю или кустарники коки?



pic.twitter.com/L1WGT1r1ci — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) July 8, 2020

"Одне з моїх хобі і захоплень – природа. Я дуже люблю не тільки споглядати, але ще й щось таке вирощувати. Є у мене така слабкість. Я багато дерев посадила, квітів", - каже Захарова, при цьому ховаючи посмішку і намагаючись поменше дивитися в камеру.

Нагадавши, Захарова довела росіян ганебною витівкою й отримала потужний ляпас від Собчак.

Як повідомляла Politeka, перелякана Захарова розполохала росіян своїм брудним волоссям, скандальний кадр вже в мережі.

Також Politeka писала, що Захарова оскандалилася погрозами іноземцям через вірус.