Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась весьма откровенной фотографией, которая вызвала нешуточный спор в сети

На снимке, опубликованном на странице чиновницы в Фейсбуке, она позирует без грамма макияжа, лежа на траве. На ней майка, из которой едва не вываливается бюст, передает Politeka.net.

«Спорт. Особенно утром. Это что-то!», – подписала снимок Захарова.

Такой нескромный как для госслужащего ее уровня кадр, собрал под тысячу комментариев. Если одни восхищались тем, какая простая и человечная Мария, другие отмечали, что за подобное фото, например, учительнице пришлось бы писать заявление на увольнение по собственному желанию. Кроме того, люди "развернули" снимок.

«Постыдились бы такие фото выставлять!!! Хотя, кому я это говорю!», «Сиси вываливаются. И это - представитель МИДа. Мда!», «И это официальный представитель МИД. Воспитания и чувства стиля ноль 🤦🏻‍♀️», «Мария. Вы государственный человек. Занимаетесь международной политикой. Не опускайте себя до уровня тинейджеров. Ваши фотографии с глубоким декольте невероятно пошлые. Включите голову», «Были бы вы учительницей, пришлось бы уходить по собственному», «Тема не раскрыта... Требуем продолжения», «Маша уже совсем поехала, лифчик уже сняла бы. Все-таки государственный человек, а как грудь выглядит, страна не знает(((( Волочкова отдыхает», – пишут под фото.

Ранее мы писали о том, что безобидный рассказ спикера МИД РФ о своих маленьких слабостях стал поводом для очередных насмешек в сети. Видео опубликовали в Twitter.

Интересно, что именно Мария любит выращивать: мак, коноплю или кустарники коки?



pic.twitter.com/L1WGT1r1ci — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) July 8, 2020

«Одно из моих хобби и увлечений – природа. Я очень люблю не только созерцать, но еще и что-то такое выращивать. Есть у меня такая слабость. Я много деревьев посадила, цветов», – говорит Захарова, при этом подавляя улыбку и стараясь поменьше смотреть в камеру.

Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.

Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.

Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.