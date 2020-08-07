Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась весьма откровенной фотографией, которая вызвала нешуточный спор в сети
На снимке, опубликованном на странице чиновницы в Фейсбуке, она позирует без грамма макияжа, лежа на траве. На ней майка, из которой едва не вываливается бюст, передает Politeka.net.
«Спорт. Особенно утром. Это что-то!», – подписала снимок Захарова.
Такой нескромный как для госслужащего ее уровня кадр, собрал под тысячу комментариев. Если одни восхищались тем, какая простая и человечная Мария, другие отмечали, что за подобное фото, например, учительнице пришлось бы писать заявление на увольнение по собственному желанию. Кроме того, люди "развернули" снимок.
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«Постыдились бы такие фото выставлять!!! Хотя, кому я это говорю!», «Сиси вываливаются. И это - представитель МИДа. Мда!», «И это официальный представитель МИД. Воспитания и чувства стиля ноль 🤦🏻♀️», «Мария. Вы государственный человек. Занимаетесь международной политикой. Не опускайте себя до уровня тинейджеров. Ваши фотографии с глубоким декольте невероятно пошлые. Включите голову», «Были бы вы учительницей, пришлось бы уходить по собственному», «Тема не раскрыта... Требуем продолжения», «Маша уже совсем поехала, лифчик уже сняла бы. Все-таки государственный человек, а как грудь выглядит, страна не знает(((( Волочкова отдыхает», – пишут под фото.
Ранее мы писали о том, что безобидный рассказ спикера МИД РФ о своих маленьких слабостях стал поводом для очередных насмешек в сети. Видео опубликовали в Twitter.
«Одно из моих хобби и увлечений – природа. Я очень люблю не только созерцать, но еще и что-то такое выращивать. Есть у меня такая слабость. Я много деревьев посадила, цветов», – говорит Захарова, при этом подавляя улыбку и стараясь поменьше смотреть в камеру.
Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.
Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.
Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.