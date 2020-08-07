Українська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і решка", Леся Нікітюк перетворилася до невпізнання заради екстравагантного образу

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Леся Нікітюк показала колаж у стилі "до і після". На першому знімку вона позує в повсякденному вигляді, з легким макіяжем на обличчі і простий зачіскою. А ось на іншому Лесю вже буквально не впізнати-вона навіть не нафарбувалася, а загримувалася. Під очима з'явилися темні багряні тіні з яскравими жовтими смугами, які налізли навіть на лоб. Така ж жовта смуга підкреслила верхню губу красуні. Волосся Нікітюк зачесала назад, чим тільки посилила розбіг. Варто відзначити, що на обох фотографіях телеведуча одягнена в чорний топ, який вигідно показав її пишний бюст.

"Доброго ранку? Як думаєте хто я?? Варіанти: 1. Відьмачка 2. Магура 3. алкашка", - поцікавилася Леся в описі. Варто відзначити, то Магура-це легендарний персонаж зі слов'янської міфології, хмарна богиня.

Користувачів соціальної мережі вразило перетворення зірки, вони поділилися своїми враженнями в коментарях:

"О, хороший образ на вечір п'ятниці👌 🏼 💋"; "не знаю як, але без гриму ти краща"; "Маліфісента 👍"; "Русалка загадкова"; "Вождь червоношкірих"; "Могутня діва-птах!👍"; "Леся - ти дуже схудла, навіть не знаю добре це чи погано, але головне щоб тобі було комфортно😘 💋"; "красуня на обох фото 🔥".

Нагадавши, Нікітюк у вбранні нічної жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "сміттєвого пакету не вистачає".

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