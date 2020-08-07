До чого ж гарна

Екс-солістка групи "ВІА Гра", поетеса і дизайнер Надія Мейхер-Грановська блиснула розкішшю в шкіряній сукні

У себе в Instagram 38-річна красуня опублікувала досить відвертий знімок, передає Politeka.net. Надія одягла червоний шкіряний сарафан на бретельках, який зробив акцент на пишних формах співачки. Красуня повернула голову і піднесла руки до губ, що зробило її образ особливо гарячим. Образ Мейхер доповнила намистом.

"Одна з моїх сторін", - підписала фото співачка, натякаючи на свою темну спокусливу сторону.

За півгодини пост зірки зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Мила", «вогонь», «Надя, ти класна», «немає на цьому світі і на цій землі краще тебе і красивіше тебе Надія», «Огнище», "яка красива жінка", "Ох як же ти дивовижна в цьому шкіряному вбранні. Дико гаряча і несамовита», "Вамп", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер позувала в променях сонця, широко посміхаючись. Зірка, відома своєю любов'ю до натуральної краси, показала себе з натуральним макіяжем, лише відтінивши очі і нафарбувавши легким блиском губи. Співачка одягла об'ємні сережки, які підкреслили її жіночність.

Нагадаємо, що розкішна Надія Мейхер показала значні обсяги в напівпрозорому вбранні:"так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, фігуриста Мейхер показала топ найгарячіших літніх образів: "класична краса".

Також Politeka писала, що Надія Мейхер вразила природною красою і розкрила секрет успіху: "потрібно постійно...".