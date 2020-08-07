Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася глузливим роликом і потрапила під хвилю критики

Не секрет, що Настя активно користується молодіжним додатком "Тік-Ток", в якому кожен день ділиться спеціальними роликами, використовуючи різні фільтри. Співачка стала популярна на даній платформі ще кілька місяців тому і навіть отримала нагороду. Тепер свої відео вона викладає і в Instagram, однак, далеко не завжди їх сприймають позитивно.

Щоб набрати популярність серед різних вікових категорій, Настя почала записувати жартівливі підліткові відео, які користуються попитом в "Тік-Ток", проте цього разу записане відео не сподобалося користувачам мережі. Позуючи в стильній білій сукні і з нюдовим макіяжем на обличчі, Настя показала, як вміє позувати для зйомок, а також і те, як може бути жартівливо незадоволеною. "Кривляння" Каменських, як написали користувачі в Instagram, вони розцінили так:

"Як завжди, робити нехер....", "🤦 ♂️️️Блін Настя Зав'язуй...... 😎 ",» Що це було🤣«,» @ol_esia8609 вона сама не знає😆", "красуня🔥," Пора вгамуватися🤗😘😍», «😂😂😂😂Nice», «Красоточка😍», «Мулярка....", "Ах ти левиця, Потапа вже все заточила😂»," Настя ві дуже прикольна🔥 🌷 😘 😘 😘".

До цього Настя вирішила підкреслити свою фігуру в модному нюдовом костюмі. При цьому дівчина пройшлася на вулиці і весело потанцювала перед об'єктивом, привертаючи увагу до себе.

І якщо днем раніше дівчину розкритикували за відвертий вигляд у Білій білизні і недоречні танці у ванній, то цього разу користувачі Мережі вихтилися роликом:

"Потужніше увірвалася😂", "чітко під трек підійшло🔥 🔥»," летить ходою😎», «така класна 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓», «Чортівка, розганяє тугу!!!",» Такий же«, » шикарна👍«, » Обожнюю♡«, " @kamenskux у нас mood як у всіх муда....ов😂", " Supeeerrr🔥 🔥 👍 👍 👍»,«. Метеликів спостерігаємо✨ 💫 🎶", " Настюшка-Запальничка🔥 🔥",» я перша «Настя, ви як завжди на висоті», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".