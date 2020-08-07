Українська співачка Аліна Гросу поскаржилася на втому і показала незвичайний робочий образ

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нові фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Аліна Гросу влаштувала скромну фотосесію в старенькій квартирі. Вона вбралася в чорну блузку з прозорими рукавами і просто бездонним декольте, яке зробило яскравий акцент на бюсті. Судячи з усього, на дівчині немає бюстгальтера. Співачка також одягла червону шкіряну спідницю і підперезалася невеликим ремінцем. Волосся вона зібрала в хвіст на потилиці.

Для пікантних знімків красуня прийняла кілька спокусливих поз, засунувши руки в кишені спідниці. Так на одному з фото Аліна Гросу зігнула спину і зігнулася в колінах, щоб у всій красі показати свої пишні груди.

"❤️ 8:10 ❤️ робота розпочалася... Вам важко прокидатися рано вранці?)) чи є якісь секрети, як справляєтеся з втомою і висипаєтеся за короткий проміжок часу?))) Діліться, будь ласка😊 буду вам дуууже вдячна", - підписала знімки виконавиця.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою думку про зовнішній вигляд Аліни Гросу і залишили багато компліментів. Крім того, деякі здивувалися непривабливому інтер'єру:

"Красуня, як завжди"; " на другому і третьому фото дуже на Тіну Кароль схожа)"; "Ох вже ці красиві очі😊"; " який наряд ❤️😘"; "Що це за бомжатня?)) Я маю на увазі приміщення"; "Яка робота, що це за приміщення таке?"; "Розкішна жінка".

Нагадавши, гаряча Аліна Гросу спустила сорочку заради чуттєвого кадру біля дзеркала.

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