Російська актриса Христина Асмус розповіла, за яких обставин зустрілася з Гаріком Харламовим

Про це пише Politeka.net, посилаючись на Instagram артистки.

За словами артистки, вона відвідала офіс "Comedy Club", де в даний час працює її чоловік Гарік Харламов, з яким вона перебуває на стадії розлучення.

Асмус повідомила, що прибула в офісу суто по робочих справах. У неї намічена примірка нарядів для нового проекту.

"Пізніше все розповім", - додала Христина в сторіс особистого аккаунту.

Через деякий час Асмус поділилася з передплатниками одним з нарядів.

Раніше ми писали про те, що в дитячому таборі у 12-річної Асмус трапився неоднозначний момент. Актриса зазначила, що дівчинка з табору попросила намалювати портрет замість неї. В результаті виявилося, що Христина здобула перемогу в творчому конкурсі, проте не зізналася в тому, що була автором "золотого" малюнка. Артистка досі через це відчуває сором.

Також ми повідомляли, що Гарік Харламов вразив громадськість своїм втомленим виглядом. Він в день зустрічі з Асмус лежав на дивані, практично сповзаючи з нього. Не виключений той варіант, що знімок є постановочним. Підписники по достоїнству оцінять кадр: "Нарешті!".

Нагадаємо, що мережа кипить через позашлюбну дитину Харламова, на кого "проміняли" Асмус.

Як повідомляла Politeka, Асмус засвітила зайве в міні-сукню, актрису понесло після розриву з Харламовим: "Ух, яка пустунка".

Також Politeka писала, що після розлучення з Асмус Харламов з'явився в сукню з глибоким декольте: "Так ось чому ви розлучилися ...".