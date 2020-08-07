Популярна українська співачка Настя Каменських вразила ідеальною фігурою в оригінальному купальнику

Зірка поділилася новим спекотним знімком з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ці дні Настя щосили насолоджується літнім сонцем і пляжними розвагами на морі, при цьому не забуваючи ділитися з шанувальниками кадрами свого відпочинку. Цього разу зірка опублікувала нове фото, на якому показала своє розкішне літнє тіло.

Так, на знімку Настя позує на тлі моря в чорному купальнику-бікіні. Стильний наряд співачки привертає до себе увагу оригінальною бахромою і високою посадкою плавок, яка додає купальнику пікантну родзинку. Свій модний образ Настя доповнила великими окулярами і годинником.

Співачка стоїть, спокусливо прогнувшись злегка в сторону і виставивши одну ногу вперед, щоб зробити свою фігуру ще більш стрункою. Відзначимо, що така фігура далася співачці не легко, адже свого часу їй довелося боротися із зайвою вагою. Тепер вона активно підтримує отриманий результат за допомогою тренувань і правильного харчування.

"Чули чудові новини? Сьогодні п'ятниця!",- підписала фото Каменських.

Її шанувальники тут же почали обговорювати фото.

"Ікона", "Вауууу Настя яка ви красива", "безсовісна", "Супер, просто вогонь", " пішла я поприседаю...Настя, ти Богиня мотивації! Спасибі!", "Фігурка топ", "ого, солодка", - пишуть українці в коментарях до посту.

Нагадавши, щаслива Каменських у відвертому купальнику показала бюст після поповнення в родині:"Груша".

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