Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після ролі в серіалі "Свати", поділилася ніжним фото з відпочинку

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram зірки. Анна сиділа на піску біля моря. Вона була закутана в теплу кофту, але ніжки її були голі. Дівчина дивилася в кадр. На її обличчі був вираз повного щастя і умиротворення.

"Закат. Море. Сім'я. Щастя. Чорноморськ, ти був ідеальний для всіх наших робочих пригод і невеликого відпочинку. Спасибі всім, це було незабутньо",-підписала фото Анна, натякаючи на те, що зйомки другого сезону "Папіка-2" підійшли до кінця.

Як відомо, Анна взяла участь у зйомках популярного серіалу, розсекретивши місце зйомок. Відомо, що команда серіалу вирушила в Чорноморськ Одеської області, де і проходили зйомки. Судячи з постів Анни, вони з колегами встигали відпочити в перерві між зйомками.

"Красиво", "ніжність", "дуже чекаю 2 сезон папіка, особливо з твоєю участю", "я просто кайфую з цього виду","Краща","Дивовижна! Здорово, коли і робота, і відпочинок одночасно", «Ганнуся ти моя найкраща подруга», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кошмал поділилася фотографією зі зйомок. Красуня постала в неймовірно спокусливому образі. Дівчина була одягнена в міні-сукню і босоніжки на підборах.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з подружками в купальниках показали, в чому жіноча сила: «зоряний склад».

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал не перестає дивувати:"хто ж так ванну приймає".

Також Politeka писала, що Анна Кошмал вразила зовнішнім виглядом на зйомках нового сезону "Папіка": "шалено красива".