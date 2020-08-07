Погода в Україні 7 серпня буде нестерпно спекотною, а опадів, які могли б врятувати від спеки, не передбачається

Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Укргідрометцентру, пише Politeka.net. Згідно з прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 7 серпня, на всій території України буде сильна спека. Опадів не очікується ні в одному з регіонів.

Відомо, що на Заході України будуть найнижчі показники. Температура повітря прогріється до 27-31 градуса.

У центральних регіонах буде трохи спекотніше. Очікується, що вдень температура коливатиметься в районі 28-34 градусів.

Найспекотніше буде на півдні і в східних областях. Тут температура підніметься до рекордних 35 градусів. І якщо жителі південних регіонів зможуть врятуватися від спеки біля моря, то жителі Сходу змушені будуть справлятися зі спекою іншими способами.

У Києві 7 серпня буде жарко і сухо. Температура вдень очікується в районі 29-31 градуса. Вночі очікується 16-18 градусів тепла.

Раніше ми писали, що серпень в Україні буде спекотним. За прогнозами синоптиків, температура підніметься до 40 градусів тепла. Але будуть і періоди похолодання. Так, до кінця літа температура може опуститися до 7 градусів. А в деяких регіонах можливі і перші заморозки.

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